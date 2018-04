Kempeleen kaupunkinimikkeestä kuntalaisäänestys jo tänä keväänä – kunta valottaa prosessia persoonallisella tiedotteella, lue tiedotteen kysymykset ja vastaukset

Kempeleessä pohditaan, olisiko elo kaupunkina mukavampaa kuin kuntana. Asiasta aiotaan järjestää neuvoa-antava kuntalaisäänestys tänä keväänä.

Kaupungiksi siirtymisestä on tehty useampikin aloite, viimeisin viime vuonna. Lokakuussa kunnanhallitus vastasi, että Kempele täyttää kriteerit, eikä juridisia esteitä ole.

Kempeleen kunta tiedotti keskiviikkona, että prosessi Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi etenee rivakasti.

Persoonallisessa ja kunnanjohtaja Tuomas Lohen allekirjoittamassa tiedotteessa esitettiin prosessiin liittyviä kysymyksiä ja kysymyksiin vastauksia. Kysymys–vastaus -patteristo valottaa prosessiin liittyviä näkökulmia.

Alla tiedotteen kysymykset ja vastaukset kokonaisuudessaan:

Mistä on kyse?

Suomi jakautuu 311 hallinnolliseen alueeseen, joista 107 käyttää kaupunkinimikettä ja loput 204 kuntanimikettä. Kempele on tällä hetkellä kunta ja 17 600 asukkaallaan Suomen 66. suurin sekä Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi suurin kunta. Vuosien saatossa Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi on keskusteltu useaan otteeseen valtuustossa. Maakunnassamme on kahdeksan kaupunkinimitystä käyttävää kuntaa, jotka ovat väestöltään Kempelettä pienempiä. Kempele olisi maakunnan kolmanneksi suurin kaupunki, jos nimikemuutos toteutettaisiin. Valtuusto haluaa kuntalaisten pohtivan, haluavatko kempeleläiset tulevaisuudessa olla kuntalaisia vai kaupunkilaisia. Kuntalaisia kuullaan asiassa poikkeuksellisesti kuntalaisäänestyksellä, jossa nuoret pääsevät myös vahvasti osallisiksi. Äänioikeutettuja ovat nimittäin kaikki 16 vuotta täyttäneet kempeleläiset.

Miksi Kempeleestä voisi tulla kaupunki?



Mikä tahansa kunta voi ottaa käyttöön kaupunkinimikkeen valtuuston päätöksellä. Kunta voi itse arvioida, täyttääkö se kaupunkimaisen yhdyskunnan piirteet. Kempele luokitellaan kaupunkimaiseksi kunnaksi, koska sen asutuksesta on keskittynyt yli 90 prosenttia taajamaan. Imago ja maine ovat aineetonta pääomaa, jolla voi olla merkitystä tulevaisuuden Kempelettä rakennettaessa. Kaupunkinimitys sisältää mielikuvan rohkeasta, dynaamisesta ja kehittyvästä yhteisöstä, joka nojaa vahvaan yrityselämään.

Mikä käytännössä muuttuisi?

Ei juuri mikään: lait, tehtävät ja toiminnot ovat samat, oli kyseessä kunta tai kaupunki. Näkyvimmät muutokset ovat joidenkin nimikkeiden muutokset (esim. kunnanhallitus muuttuu kaupunginhallitukseksi) sekä kuntanimikkeen vaihtuminen kaupunkinimikkeeksi mm. markkinoinnissa ja viestinnässä. Nimikkeen muutos ei vaikuta viranhaltija- tai luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoon, palkkoihin, palkkioihin tai byrokratian määrään.

Tuleeko muutoksesta kempeleläisille lisäkustannuksia?

Nimikemuutos kunnasta kaupungiksi on tekninen muutos, eikä se vaikuta millään tavalla kunnan talouteen tai toimintaan (esim. valtionosuudet, veroprosentit, kiinteistöverot, palvelut, palvelujen hinnat ja toimivuus). Kuntalaisille muutoksesta ei aiheudu kustannuksia.

Onko asiasta jo päätetty?

Asiasta ei ole vielä päätetty. Nimikemuutoksesta (Kempeleen kunnasta Kempeleen kaupungiksi) järjestetään epävirallinen neuvoa-antava kuntalaisäänestys, jonka jälkeen valtuusto tekee asiasta virallisen päätöksensä. Jokainen kempeleläinen 16 vuotta täyttänyt on äänioikeutettu ja pääsee halutessaan ottamaan asiaan kantaa. Kaikille yli 16 -vuotiaille kempeleläisille lähetetään huhtikuun aikana asiaa koskeva tietopaketti ja äänestyslipuke, jonka voi palauttaa kirjeen mukana tulevalla palautuskuorella tai viemällä eri puolilla kuntaa sijaitseviin vaaliuurniin. Äänestysaikaa on toukokuun loppuun saakka.

Neuvoa-antavan kuntalaisäänestyksen tulos julkaistaan kesäkuussa 2018. Valtuusto päättää asiasta syyskuussa 2018 uuden Kempele -sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.