Kempele purkaa kunnantalon – vuosia kestäneistä yrityksistä huolimatta kiinteistöä ei ole saatu kuntoon

Kempeleen kunnanhallitus päätti maanantaina, että Kempeleen kunnantalo puretaan.

Kempeleen kunnantalon kiinteistössä on painittu pitkään sisäilmaongelmien kanssa. Lukuisista ja vuosia kestäneistä korjausyrityksistä huolimatta kiinteistöä ei ole saatu sellaiseen kuntoon, että sitä voitaisiin turvallisesti käyttää toimisto- ja kokoustyöskentelyyn.

Pääosa kiinteistöstä on tällä hetkellä tyhjillään. Valtaosa kunnantalon työntekijöistä on siirtynyt Vihikari 10:een väistötiloihin jo vuoden 2017 alussa. Toimistokäytössä on enää niin sanottu teknisen palvelujen siipi.

Kunnantalon tilannetta pohdittiin eri näkökulmista valtuustoseminaareissa viime syksynä.

Valtuusto linjasi 13.11.2017, että kunnantaloa ei lähdetä enää peruskorjaamaan, vaan kiinteistöstä luovutaan ja koko alueen maankäyttö suunnitellaan uudelleen. Kunnantalon tasearvo noin 2,2 miljoonaa euroa alaskirjataan vaiheittain ja talo puretaan, kun alueen kaavoitus valmistuu ja uudisrakentaminen käynnistyy.

Asia on käynyt myös kaikkien valiokuntien käsiteltävänä, ja kaikki puolsivat kunnantalon purkamista. Kunnantalon ja rata-aseman välisen alueen maankäytön suunnittelu- ja kehittämistyö sekä kaavamuutosprosessi aloitetaan viipymättä.