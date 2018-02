Kaupunkitila avautui keskustassa – avajaispäivä ei ollut yleisöryntäys

Mikä ihmeen juttu tämä on: "Tilassa on myös walk in -työpaja, jossa pyritään etsimään vastauksia nimenomaan tilan käyttöön." Vuokrataan kalliita tiloja, eikä edes tiedetä mitä niissä tehdään. Ympäristötalon aula olisi sopinut tähän hommaan ihan hyvin, sinne sopisi miettimään monenlaista, sen verran hiljasta siellä on ja vielä ravintola vieressä. Kukahan Klubitalossa keksi oivan vuokralaisen?