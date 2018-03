Kesän perinteisiin tapahtumiin kuuluvan Oulun Päivät -festivaalin ohjelmaa kootaan parhaillaan. Kesäkuun 15. päivä alkavalle ja heinäkuun 8. päivä päättyvälle kaupunkifestivaalille etsitään vielä lisää tapahtumia ja niiden järjestäjiä.

– Kiinnostusta ja yhteistyökumppaneita on tullut normaalin tapaan, kertoo tapahtumakoordinaattori Vesa Pynttäri.

Oulun Päivien tapahtumien kirjo on perinteisesti laaja. Pynttäri korostaa, että periaatteessa kaikki ovat tervetulleita yhteistyökumppaneiksi.

– Pyöräilyteema on tänä kesänä sellainen, johon toivotaan lisää yhteistyökumppaneita. Toinen kiinnostava teema ovat kaikki Oulun suistoalueelle sijoittuvat tapahtumat, kuten merelliset tapahtumat ja vaikkapa vesiurheilu.

Ohjelmakokonaisuus on toistaiseksi vielä keskeneräinen, mutta joitain maistiaisia on jo tiedossa.

– Pikisaaren Keltaisessa talossa ja Vanhan Villatehtaan ravintolatilassa pidettävät taide- ja kirjamessut varmistuivat juuri.

Perinteisistä tapahtumista paluun tekevät ainakin folk- ja bluesmusiikin Juurihoito-festivaali ja Karjasilta Blues.

– Myös lättähattu- ja kiertoajelut sekä korttelitapahtuma Titta på Tuira jatkavat. Paljon laadukasta ohjelmaa on tulossa.

Oulun Päiviä on vietetty vuodesta 1962 lähtien. Viime vuosina kävijämäärä on järjestäjän mukaan ollut yli 60 000 ja järjestelyihin osallistuneita yhteistyötahoja on ollut mukana yli 100.

Tapahtuma järjestettiin vuoteen 2012 asti syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sen jälkeen Oulun Päivät on alkanut juhannusta edeltävänä viikonloppuna ja niiden kesto on kasvanut kolmipäiväisestä kolmiviikkoiseksi.