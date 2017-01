Kaupunginjohtaja Matti Pennaselle keskuskauppakamarin Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkki

Oulun kauppakamari on luovuttanut Oulun kaupunginjohtajalle Matti Pennaselle keskuskauppakamarin myöntämän Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkin.

Satavuotismerkillään keskuskauppakamari palkitsee henkilöitä merkittävästä työstä yritysten, elinkeinoelämän ja isänmaan hyväksi.

Oulun kauppakamarin puheenjohtaja Timo Levo perustelee Pennasen olevan Oulun uudistumisen merkittävä moottori, joka on tehnyt erinomaista yhteistyötä yritysten kanssa.

– Pennasen aikana Oulussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat ravisuttaneet julkishallinnon ja elinkeinoelämän rakenteita. Hänen johdollaan Oulu on selvinnyt niistä erinomaisen hyvin, Levo sanoo tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä on myönnetty vuodesta 1929 asti, ja niillä on valtion tunnustama asema. Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkki on osa satavuotisen Suomen juhlintaa.