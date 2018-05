Kaupunginjohtaja Laajalan vuoro puolustaa kauppahalliratkaisua: "Kaupunki haluaa kohdella yrityksiä tasapuolisesti"

Tämähän on juuri sitä ajattelua mitä peruskouluissa opettajat sanoi aikanaan "että jos kaikki tekis näin" tai "kaikille annettaisiin", eihän se koskaan mene niin, tilannetta pitää katsoa tilannekohtaisesti eikös vaan ? Tämä Oulun surutta konkurssiin ajattelua ei voi sietää millään tasolla, niin monia yrittäjiä on mennyt nurin katuremonttien takia ilman että heille tarjottiin edes aikaa reagoida asiaan tai antaa vaihtoehtoja, mihin hemmettiin tältä kaupungilta on kadonnut järkevä ajattelu ja empatia kyky ? Tottakai ois ollut koko kaupungin etu se että olisimme saaneet tuoretta ruokaa tai vastaavia myös järjestetyissä väistötiloissa, Oulussa on firmoja mitkä tarjoaa näitä palveluita todella edullisesti. Laajala on muutenkin ollut väärä ihminen tehtävään, tätimäinen kansakoulun ope mantralla "eihän tämä yhteiskunta näin pyöri"....