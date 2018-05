Kaupunginhallitusta vetävä Kyösti Oikarinen haluaa Ouluun samanlaiset kaupunkipyörät kuin Helsingissä – 600 pyörää ja 50 asemaa olisi sopiva määrä

Siis alkubudjetti 1000€/pyörä! Huhhuh! Kyllä tulee hienoja pyöriä, jos noin arvokas on hankintahinta.

Ja Oikariselle tiedoksi: kyllä sitä on vanhalla mummomankelillakin Hailuotoon hiissattu lukemattomia kertoja kesä toisensa jälkeen. Taitaa olla vain tottumuskysymys... Toki, nyt kun sinne tulee silta, niin polkemista on pitemmästi, kun tähän asti on saanut lautalla huilata veden ylityksen ajan.