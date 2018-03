Kaupunginhallitus yllätti – Kiimingin Jokirannan koulu siirtyy lukion naapuriin tulevaan uuteen kouluun

Koittakaa hyvät kyläpolitikot nähdä muitakin asioita kuin pelkät koulujen- tai lukioidenpaikat. Kaikki entiset rehtorit ja muut asiaan vihkiytyneet on valjastettu puolustamaan kyläkouluja ja kylälukioita kaikin voimin. Pienet pitäjät ja kaupungit ovat joutuneet jo vuosia sitten lopettamaan kaikki kyläkoulut ja osalta kunnista lukio on poistunut kokonaan. Nyt Oulunsalon ja Kiimingin lukioiden oppilaiden muutamien kilometrien koulumatkoista on tehty elämää suurempia asioita. Osa päättäjistämme ei todellakaan ole selvillä taloudellisista realiteeteistä. Soten lähtiessä käyntiin, Oulun päättäjät joutuvat tekemään päätöksiä, joiden rinnalla nyt käytävä koulukeskustelu on täysin lasten leikkiä. Hiukan ryhtiä Oulun valtuutetut, nyt leikitte hiekkalaatikkoleikkejä käyttäen lasten kouluasioita poliittisena keppihevosena !