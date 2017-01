Osekk ja Oakk

- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän vuonna 1994 perustettu koulutuskuntayhtymä. Oulun osuus 77,9 prosenttia.

- Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto Osao.

- Opiskelijoita on noin 11 000.

- Oulun Aikuiskoulutuskeskus on perustettu vuonna 1970. Osakeyhtiön omistaa Oulun kaupunki. Opiskelijoita on noin 5 500.