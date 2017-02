Kauppakeskus Valkean luona tapahtunutta puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä

Poliisi tutkii Oulun Isollakadulla kauppakeskus Valkean tuntumassa sunnuntaiyönä kello yhden aikaan tapahtunutta puukotusta tapon yrityksenä.



Puukottajaksi epäiltyä miestä tullaan esittämään vangittavaksi, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Jussi Hyrkäs.



Tutkinnassa on kuultu sekä tekijäksi epäiltyä että uhria, mutta toistaiseksi teon motiivista ei ole selvää kuvaa.



Uhri sai teräaseesta kainalon alueelle hengenvaarallisia vammoja, mutta oli maanantain tietojen mukaan toipumassa.



Puukottajaksi epäilty on kantasuomalainen mies, uhri puolestaan ulkomaalaistaustainen. Molemmat ovat iältään pari-kolmekymppisiä.



Puukotuksen jälkeen useita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä hyökkäsi puukottajaksi epäillyn miehen kimppuun ja pahoinpiteli tätä. Mies sai nujakoinnissa vammoja, jotka on Hyrkäksen mukaan hoidettu alkuviikon aikana.



Poliisi selvittelee puukottajaksi epäillyn pahoinpitelyyn osallistuneita. Toistaiseksi ketään ei kuitenkaan ole otettu kiinni.