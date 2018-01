Kauppahallin naapuriin myönnettiin purkulupa - Oulun torihotelli etenee

Rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä on myöntänyt luvan purkaa Oulun kauppatorilta rakennuksia suunnitteilla olevan hotellin tieltä.

Lupa on annettu viime perjantaina, mutta julkipano tapahtui vasta maanantaina.

Lupa ei merkitse välitöntä purkutöiden käynnistymistä, sillä lupapäätös saa lainvoiman vasta kahden viikon kuluttua.

Käytännössä ratkaisu on selvä. Oikaisua voi hakea luvanhakija.

- Puretaan uuden asemakaavan mukaisen hotellirakennuksen alta kaksikerroksinen tiilirakennus ja suojellun yksikerroksisen tiilirakennuksen puinen suojelematon laajennusosa, lukee Seppälän päätöksessä lyhykäisyydessään.

Avoin kysymys on, montako kerrosta tulee hotelliin?

Asemakaavan mukaan kerroksia saa olla kolme, mutta MGP-Services Oy on saanut poikkeamislupapäätöksen, jolla kerrosluku on nostettu neljään ja samalla on tehty hienoisia rakennuksen rajoja koskevia tarkennuksia.

MGP-Services Oy on yrittänyt nostaa uudella hakemuksella kerroslukua vielä yhdellä viiteen, mutta virkaa tekevä asemakaavapäällikkö Paula Paajanen hylkäsi tuon poikkeamislupahakemuksen viime vuoden lopulla.

Paajasen kielteiseen päätökseen on haettu oikaisua. Se tullee yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina.

Purkuluvasta Seppälä sanoo, että lupa on täysin asemakaavan mukainen, joten mitään harkintavaltaa ei ollut käytettävissä.

- Samoin purkutöitä valmistelevia töitä kuten mahdollisia asbestipurkuja voi tehdä jo rakennuksissa, Seppälä kertoo.

Kauppatorilla työmaa-alue on jo aidattu. Kyltit kertovat, että "Paupek purkaa".

Rakentajaoperaattorina Oulun historiallisen kauppahallin naapurissa toimii SRV Pohjois-Suomi.

Aluepäällikkö Juha Huhtanen ei kommentoi purkutöitä saati tulevaa hotellirakentamista.

- Asiassa tullaan varmaan ulos joskus myöhemmin.

Purettavassa punatiilirakennuksessa ovat ennen toimineet kaupungin ympäristövirasto ja sosiaaliviraston huolto-osasto.