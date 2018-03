Kaukovainion uuden liikekeskuksen rakentaminen on alkamassa huhtikuussa

Totuus on valitettavasti se, vaikka sitä ei haluaisi myöntää, että Suomessa ei ehkä olisi mitään ilman osuuskunta-ajattelua, josta aikanaan nämä Arinat ja muut osuuskauppaliikkeet ovat saaneet alkunsa. Kuka ketju rakentaisi koko Suomea samaan malliin kuin osuuskaupat eli on huoltoasemat, hotellit, kongressikeskukset, liikekeskukset, marketit, pikkukaupat ja jne., kuka? Keskoko? No, siitä voidaan olla montaa mieltä, että mitä he olisivat aikanaan tehneet ja olisiko vastaavia toimipisteitä löytynyt koko maasta ja erityisesti myös maaseudulta. Luulenpa, että ei olisi.