Kaukovainion apteekki ryöstettiin – kolmekymppinen mies vei lääkkeitä

Kokeillaampa vielä....Silloin kun kansalaisilla loppuu lääkkeiden ostoraha, seuraukset on tiedossa. Ihmiset menehtyy sairauskohtauksiinsa. Eli, sipilän hallitus saa kuolemantuottamussyytteet. Jo nyt on paljon ihmisiä, että he eivät osta ruokaa, kun varaa ei ole, ruokaan tarkoitettu raha on pakko käyttää lääkkeisiin, ja kun rahat loppuu....Nämä ovat niin vakavia asioita, että jos näistä ei vastuuta kanneta, on Sipilän lähdettävä itse vapaaehtoisesti hallituksestaan, ja presidentti hajoittakon loput hallituksesta. Nämä on vakavia asioita, ulkomailla kuole kansaa nälkään ja lääkkeiden puuttumiseen kun rahaa ei ole. Haluammeko me Suomesta muka samanlaisen....? Tähän suuntaan ollaan menossa kovaa tahtia.