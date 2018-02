Kaukovainion apteekki ryöstettiin jälleen

Narkomaanien määrä Oulussa on lisääntynyt puolella lyhyessä ajassa. Ja tämä näkyy varkauksien (pyörät, muu irtain omaisuus) ja nyt jo apteekkien ryöstelynä. Kaiken huippu on, että osa viranomaisista on ajamassa huumeiden käyttöä ei rangaistavaksi asiaksi. Tosia asia on, että lähes 100% huimeiden käyttäjistä syyllistyy muihinkin rikoksiin huumeiden hankinnan vuoksi. Minusta tuollainen puhe tarkoittaa osaltaan sitä, että aletaan nöyrtyä huumeiden edessä. Ei taistella enää huumeiden aiheuttamaa rappiota vastaan. Esimerkkejä tästä löytyy mm. USAsta, jossa jollain alueilla huumekuolemat ovat suurin kuolinsyy. Halutaanko sama kohtalo Suomelle?