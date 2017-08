Kaukolämpö katkaistaan torin hotellityömaan vuoksi, vihreää kaukolämpövettä johdetaan mereen

Kaukolämpöputkia joudutaan siirtämään Oulun Torinrantaan rakennettavan hotellin rakennustyömaan vuoksi. Runkoputken uusi paikka tulee 60 sentin päähän nykyisestä linjasta.

Kaukolämmön uusien linjausten vuoksi lämmönjakelu joudutaan katkaisemaan laajalta alueelta maanantaina 4. syyskuuta kello 22 alkaen. Jakelukatkos jatkuu keskiviikkoaamuun 6. syyskuuta kello 4 saakka. Suurimmalle osalle kiinteistöistä kaukolämpö saadaan toimitettua toista reittiä pitkin.

Lämmönjakelu katkeaa seuraavilta kiinteistöiltä: kaupungin kirjasto, teatteri, Rantakatu 8, Saaristonkatu 2, Aleksanterinkatu 27, Albertinkatu 2, 3 ja 5 sekä Torikatu 21 ja 23. Lisäksi kaukolämpö on poikki Kiikelistä ja koko Pikisaaresta.

Liitostyön alkuvaiheessa vanha putki joudutaan tyhjentämään torin edustalle mereen. Mereen johdettava vesi ei sisällä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Veden purkautuminen voi kuitenkin muodostaa höyryä.

Kaukolämpöverkossa virtaava vesi on värjätty vihreäksi, jotta putki- ja laiterikkoontumiset on helpompi havaita. Veden värjäykseen käytetään vesiliukoista Pyraniini-kemikaalia, joka on ihmisille ja eläimille täysin vaaratonta.

Kaukolämpövesi on käsitelty kemiallisesti. Sen tavoitteena on suojata kaukolämpöjärjestelmiä kovuussuolojen aiheuttamilta tukkeumilta ja saostumilta sekä hapen aiheuttamalta korroosiolta.

Kaukolämpövesi ei ole myrkyllistä, mutta sitä ei ole tarkoitettu talousvedeksi eikä varsinkaan juotavaksi.