Katuruokatapahtuma hemmottelee makuhermoja Oulussa sunnuntaihin asti – herkkuja jopa Olymposvuorelta

Suomalaisille maistuu kreikkalaisruoka, sanovat katuruokayrittäjät.

Suomea kiertävä kansainvälinen ruoka- ja kulttuuritapahtuma Street Food Fiesta viipyy Oulussa sunnuntaihin asti.

Tämän vuoden erityisyys on "kreikkalainen kylä" eli monen kojun kokoinen kattaus kreikkalaisherkkuja oliiviöljystä moussakaan ja täytetyistä makkaroista hunajaan. Esimerkiksi teekasvit on järjestäjien mukaan kerätty myyttisen Olymposvuoren rinteiltä. Haudutetusta teestä leviävä tuoksu on ainakin jumalainen.

Idea kreikkalaiskylään lähti gyros-kojun suuresta suosiosta viime vuonna. Esimerkiksi Oulussa kojua pidettiin auki kaksi tuntia yli suunnitellun aukioloajan, kun jono ei ottanut loppuakseen.

– Suomalaiset matkustavat paljon Kreikassa ja tuntevat hyvin kreikkalaiset tuotteet, kreikkalaiskojuista vastaava katuruokayrittäjä Vallu Elaidy toteaa.

Street Food Fiesta kiersi ensi kertaa Suomea viime kesänä. Hyvän menestyksen rohkaisemana kiertueella on nyt mukana enemmän myyjiä, reilut kaksikymmentä. Myös kiertueen kestoa on pidennetty ja tapahtuma kiertää Suomea toukokuusta syyskuuhun.

Viime vuonna Street Food Fiesta keräsi Oulussa noin 15 000 kävijää. Sateisen alun vuoksi kiertuetta luotsaava Ali Chehboun arvelee kävijämäärän asettuvan tällä kertaa 8 000 – 10 000:n haarukkaan.

Ruuan lisäksi ohjelmaan kuuluu myös kulttuuria. Mukana kiertävien esiintyjien lisäksi tapahtuma on tehnyt yhteistyötä muun muassa paikallisten sirkuskoulujen kanssa.