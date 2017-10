Kastellin, Madetojan ja Oulun Lyseon erityislukioiden luvat uusittiin – Kuusamo jäi ilman rinnelajien erityisalaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt erityislukioiden luvista, jotka takaavat rahoituksen. Erityinen koulutustehtävä myönnettiin 75 lukiolle ja valtakunnallinen kehittämistehtävä 11 lukiolle 1. elokuuta 2018 alkaen.

Oulussa uusitaan Kastellin urheilulukion, Madetojan musiikkilukion ja Lyseon lukion englanninkielisen IB-linjan erityisen koulutustehtävän luvat.

Kastellin urheilulukio on yksi niistä 11:stä lukiosta, jotka saivat myös valtakunnallisen kehittämistehtävän. Perusteluiden mukaan Kastellin lukio tarjoaa loistavat jatko-opintomahdollisuudet ja edellytykset kehittyä urheilijana. Ensisijaisia hakijoita on lähes kolminkertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Lukiolla on jo olemassa olevia kehittämisverkostoja ja-osaamista. Se on myös aktiivinen kansainvälinen toimija.

Madetojan lukiota pidetään alueellisesti merkittävänä musiikkikoulutuksen tarjoajana, joka palvelee erityisesti Pohjois-Suomen tarpeita. Oulun Lyseolla katsottiin olevan erinomaiset edellytykset IB-erityistehtävään.

Pohjois-Suomesta Sotkamo sai luvan urheilupainotteisen opetuksen järjestämiseen yhdessä Vuokatin urheiluopiston kanssa. Sotkamon lukion toimintaa pidetään tunnettuna ja tuloksellisena. Myös moni lumilajiliitto on rakentanut paikkakunnalle valtakunnallisen valmennuskeskittymän.

Rovaniemellä luvat saivat urheilupainotteinen opetus Ounasvaaran lukiossa sekä englanninkielinen IB-opetus Lyseonpuiston lukiossa. Kajaanissa luvan sai musiikkipainotteinen opetus Kajaanin lukiossa.

Pohjois-Suomesta lupaa haki myös Kuusamon lukio, joka olisi halunnut keskittyä rinnelajeihin. Ministeriö piti sitä kuitenkin lajivalikoimana liian suppeana, eikä myöntänyt lupaa.

Hakijalla monta kriteeriä

Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Opinnoissa voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

Erityisen koulutustehtävän myöntäminen edellyttää tarvetta haetun koulutuksen järjestämiseen, osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää kyseistä koulutusta.

Erityistä koulutustehtävää seuraa aina myös rahoitus.

Lukiot voivat hakea erityisen koulutustehtävän lupaa uudestaan heti, kun arvioinnissa esitetyt puutteet on korjattu.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän lukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön malleja. Lisäksi valtakunnallisen kehittämistehtävän lukiot vahvistavat valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista ja edistävät kaikkien alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.