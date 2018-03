Kastellin lukio oli Oulun suosituin kevään yhteishaussa – Laanilassa, Kiimingissä ja Oulunsalossa enemmän paikkoja kuin hakijoita

Kertoo kaiken oleellisen minkä takia kyseiset lukiot pitää/kanattaisi lopettaa, tai ainakin huomattavasti pienentää. Oulunsalo on täysin selvä lopetettava, mutta Kiiminki kannattaa pitää näyttää siltä. Miksi Haukiputaalle rakennettiin uusi iso lukio, kun tulijoita on vähän. Syy on se, että kahden vuoden päästä liitytään yhteen, siksi koska me kanta Oululaiset maksamme sen, muuten ei olisi ollut varaa Haukiputaalla.

Täällä valittajat katsokaa peiliin, koska oppilaat tekee itse ratkaisut, ette Te!!