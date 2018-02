Kärppä-pelaajat pulahtavat pitsaajien jälkeen avantoon

Polar Bear Pitching järjestetään ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona Oulussa. Avantotapahtuma tarjolla jo viidennen kerran.

Kärpät laittavat itsensä likoon ensi viikolla Oulussa Polar Bear Pitching -tapahtuman yhteydessä. Päätapahtuma, jossa startup-yrittäjät kisaavat esittelemällä firmaansa avannosta käsin, järjestetään keskiviikkona kello 17 alkaen torinrannassa. Kärppien olisi määrä käväistä avannossa finaalin loppuvaiheessa, kertoo Polar Bear Pitchingin markkinoinnista vastaava Anne Sorvari.

– He haluavat korostaa sisu-viestiä. He haluavat näyttää olympiahengessä, että kaikilla on näin paljon sisua ja yhdessä halutaan tehdä asiat paremmin, Sorvari toteaa.

– Tavoitteena on ilmaista maailmalle, että Oulussa tehdään asioita yhdessä, hän lisää.

Kärpät pääsevät muiden kastautujien lailla hyvin esille, sillä avantopitsaus videoidaan reaaliajassa verkkoon.

Vielä ei ole tiedossa, kuinka monta kärppäpelaajaa aikoo käväistä hyisessä meressä.

Sorvarin mukaan useampi olisi tulossa, joskaan avantoon ei kovin monta mahdu kerralla.

Finaalissa tulee olemaan 12 pitsaajaa, joista kuusi on valittu etukäteen. Toiset kuusi yritysten edustajaa kisaavat finaalipaikasta tiistaina iltapäivällä semifinaalin yhteydessä. Semifinaaliin on ilmoittautunut parikymmentä halukasta.

Polar Bear Pitchingiin liittyy tiistaista alkaen peräti kuusi eri tapahtumaa. Esimerkiksi Oulu Areenassa Tyrnäväntiellä järjestetään keskiviikkona sadoille osanottajille maksullinen, yrittäjyyttä edistävä konferenssi, jossa tasokkaat puhujat kertovat muun muassa vaurastumisesta kuin ideoiden toteuttamisestakin.

Torille taas nousee pitsauksen ajaksi talvikylpylä, jossa yleisö saa saunoa maksutta.

Avantotapahtuma järjestetään Oulussa nyt jo viidennen kerran.