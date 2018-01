Karjasillan suojelukaava valmistunee parin vuoden kuluttua – alueelta puretaan yksi tai kaksi taloa vuodessa

Karjasillan alueelle on tulossa niin sanottu suojelukaava, mutta sen teko on viivästynyt. Karjasillan alue on laaja ja yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue ja suojelukaavan tarkoitus on säilyttää se sellaisena.

Aiemmin asiaa hoiti asemakaava-arkkitehti Ritva Kuusisto, joka on ollut virkavapaalla toisissa tehtävissä. Nyt hän ryhtyy vetämään Oulun asuntomessuprojektia ja Karjasillan parissa jatkaa asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala.

Kuusisto arvioi, että uusi kaava on valmis parin vuoden päästä. Siihen saakka voimassa on vanha kaava ja siihen liittyvä rakentamistapaohje.

Onko Karjasillan uusissa taloissa noudatettu ohjetta?

– Se on ohje, ei määräys ja sehän siinä se pulma on. Jos lain näkökulmasta katsotaan, niin se mikä on kaavassa, on pakollista ja mikä rakennustapaohjeessa, se on toivottavaa. Hakijasta riippuu, minkä näkökulman ottaa. Tiedän kyllä, että jotkut hakijat ovat panneet aika kovatkin piippuun.

Kuusisto ei silti usko, että purkaminen olisi kiihtymässä. Se hänen mielestään kuitenkin näkyy, että homekeskustelun myötä viranomaiset eivät halua ottaa pienintäkään riskiä.

Viime vuosina Karjasillalle on myönnetty purkulupia yksi tai kaksi vuodessa. Oulun kaupunginarkkitehti Jari Heikkilän mukaan kaikki ovat perustuneet vakavaan asumisterveyshaittaan.

Purkamisluvan saamiseen tarvitsee museoviranomaisen mahdollistavan lausunnon.