Kalevan yleisöarvioijat liikkuvat Oulun juhlaviikkojen tapahtumissa – Uusia elämyksiä ja kokemuksia

Kalevan yleisöarvioijiksi Oulun juhlaviikoille valittiin tänä kesänä viisi taiteesta kiinnostunutta vapaaehtoista.

Kalevan yleisöarvioijat liikkuvat jälleen Oulun juhlaviikkojen tapahtumissa 27. heinäkuuta – 1. syyskuuta. Tänä kesänä yleisöarvioijiksi valittiin viisi vapaaehtoista, jotka ovat valmiita kirjoittamaan ja valokuvaamaan juhlaviikkojen tapahtumista yleisön näkökulmasta. Yleisöarvioijat ovat Mirja-Irene Hätälä, Maarit Isomaa, Pirjo Kuukasjärvi-Marjakangas, Noora Lievonen ja Esko Lämsä. Kaikki asuvat Oulun alueella.

Mirja-Irene Hätälä aikoo nauttia hyvästä musiikista ja tapahtumien tunnelmasta.

– Aion kiertää myös sellaista ohjelmistoa, mistä saan aivan uudenlaisia elämyksiä, hän sanoo.

Uusia elämyksiä uusien kokemusten ohella odottaa myös Noora Lievonen.

– Lähden innolla yleisöarvioijan tehtävään, sillä kokemus juttujen kirjoittamisesta on minulle arvokasta. Osallistun ensimmäistä kertaa Ilmakitaransoiton MM-kisoihin, pääsen seuraamaan The Secret Garden -teosta sekä tutustumaan Oulun Taiteiden Yön tarjontaan.

Esko Lämsä on kouluneuvos ja eläkkeellä oleva koulutoimentarkastaja. Lämsä asuu ”Oulun kantakaupungin laitamilta Oulunsalossa”, kuten hän itse sanoo.

– Minua kiinnostaa Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalin uusi taiteellinen johtaja Kreeta-Maria Kentala. Samoin huippupianisti Olli Mustonen.

Kalevan kulttuuritoimitus tekee uutisia ja kulttuurikritiikkejä Oulun juhlaviikoilta, joten yleisöarvioijat eivät korvaa ammattitoimittajien työtä vaan täydentävät tapahtumien julkista käsittelyä. He välittävät yleisön ääniä julkisuuteen.

Yleisön edustajia valittiin ensimmäisen kerran kesällä 2012, jolloin vapaaehtoisia arvioijia kutsuttiin nimellä kansankriitikot. Yleisöarvioijaksi pääsee julkisen haun kautta. Tänä kesänä valitut perehtyivät Kalevaan, Oulun juhlaviikkoihin ja tehtäväänsä ennen juhannusta. Yleisöarvioijat eivät ole kulttuurin, taiteen tai journalismin ammattilaisia. Valinnoissa painotettiin kiinnostuneisuutta ja valmiutta kirjoittaa ja kuvata festivaalin erilaisia tapahtumia. Jokaiselle on nimetty oma tapahtuma Oulun juhlaviikkojen ohjelmasta. Kultakin on odotettavissa vähintään yksi kirjoitus ja kuva. Osa voi raportoida useammastakin tapahtumasta. Tapahtumasta on myös mahdollista koostaa video.

Arviot julkaistaan Kalevan verkkosivuilla Kaleva.fi:ssä. Tekstejä tulee kootusti myös paperilehteen Yhteisöt-sivuille elokuun loppupuolella tai syyskuun alussa.

