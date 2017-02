Kaleva.fi ja Oulun ylioppilaslehti yhteistyöhön

Kalevan verkkolehti Kaleva.fi ja Oulun ylioppilaslehti ovat aloittaneet yhteistyön.

Kumppanuus näkyy Kaleva.fi:n lukijoille pari kertaa viikossa julkaistavina ylioppilaslehden juttuina.

Yhteistyötä kokeiltiin jo viime vuoden puolella.

– Ylioppilaslehdessä on myös Kaleva.fi:n lukijoita kiinnostavia juttuja. Yhteistyö tuo verkkolehteemme lisää tietoa yliopiston elämästä, Kalevan verkkotuottaja Heikki Uusitalo sanoo.

– Olen oikein mielissäni yhteistyön aloittamisesta. Tässä yhteistyössä molemmat voittavat: lehtemme saa uusia lukijoita ja lisää näkyvyyttä, Kaleva taas uutta ja laadukasta sisältöä. Meidän erikoisosaamistamme ovat Oulun yliopistoa ja opiskelijan arkea koskevat uutiset, ilmiöjutut ja henkilöhaastattelut, ylioppilaslehden päätoimittaja Anni Hyypiö toteaa.

Ylioppilaslehti on siirtynyt printistä kokonaan verkkoon.

– Lisänäkyvyys on tänä vuonna tarpeen, sillä perinteisestä, vuodesta 1961 julkaistusta printtilehdestä pelkäksi online-julkaisuksi siirtyminen on haastava prosessi. Meidän on varmistettava se, että niin paperilehteen tottuneet kuin Ylkkäristä ensi kertaa kuulevat löytävät nettisivumme. Päätoimittajana tärkein tavoitteeni tälle vuodelle on tehdä Oulun ylioppilaslehdestä oululaisia opiskelijoita kiinnostava, ajankohtainen, jatkuvasti päivittyvä ja monipuolinen uutismedia, Hyypiö sanoo.