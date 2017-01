Kaksikerroksinen sightseeing-bussi alkaa liikennöidä kesällä Oulussa - nimeä haetaan kilpailulla

Kaksikerroksinen turistibussi aloittaa liikennöinnin Oulussa ensi kesänä. Liikennöinti aloitetaan juhannuksena ja se jatkuu aina elokuun loppuun.

–Bussin reitti suunnitellaan yhdessä Oulun matkailualan ammattilaisten kanssa ja se tulee kattamaan Oulun merkittävimmät nähtävyydet, hotellit, ostospaikat sekä aktiviteetit, kertoo OTP Travelin toimitusjohtaja Tomi Räihä.

Räihän mukaan reitti kulkisi ainakin Turkansaaren, Nallikarin, oululaisten hotellien ja kauppakeskus Zeppelinin ja Ideaparkin kautta.

Lähes 100 000 euroa maksavan bussin hankinta on loppusuoralla. Yhtiö on jo tehnyt asiasta investointipäätöksen. Noin 50–70-paikkainen bussi on tarkoitus hankkia Euroopasta. Myös reittiä suunniteltaessa mallia on pyritty ottamaan Euroopan kaupungeista.

Oulun kaupunki on lähtenyt yhteistyökumppaniksi bussihankkeeseen. Lisäksi bussin kylkeen on tarkoitus myydä mainospaikkoja.

– Reitit tarkentuvat, kun lopulliset yhteistyökumppanit selviävät. Bussia on tarkoitus käyttää myös tilausajoon, Räihä kertoo.

Uusi kaksikerrosbussi lanseerataan Helsingissä torstaina alkavilla Matka2017-messuilla, jossa VisitOululla on oma osasto. Samalla julkistetaan nimikilpailu, jolla pyritään etsimään uutuudelle osuva nimi.