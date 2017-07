Kaksi oululaisopiskelijaa valittiin Huawein elokuussa järjestettävään koulutusohjelmaan Kiinaan

Kaksi Oulun yliopiston opiskelijaa on valittu Huawein Seeds for the Future -koulutusohjelmaan.

Elokuussa järjestettävään koulutusohjelmaan valittiin yhteensä kymmenen suomalaista opiskelijaa, jotka matkustavat Huawein vieraaksi Kiinaan. Osallistujat ovat yhteensä kuudesta eri yliopistosta.

Opiskelijat pääsevät tutustumaan yhtiön pääkonttoriin sekä tieto- ja viestintäteknologian uusimpiin trendeihin. Mukana on ensimmäistä kertaa opiskelijoita myös Oulun yliopistosta.

Oulun yliopistosta ohjelman osallistujiksi valittiin ympäristötekniikkaa opiskeleva Riikka Haataja ja tuotehallintaa opiskeleva Tommi Karjalainen.

Haataja kokee, että opintomatkasta voi olla sekä odotettuja sekä odottamattomia etuja.

– Merkittävin hyöty on varmasti vierailusta Huawein kampuksella, jossa näkee olisiko itsellä kiinnostusta sellaiseen työpaikkaan. Myös uudet kontaktit ja verkostot nousevat yhdeksi tekijäksi.

Huawei on järjestänyt tieto- ja viestintäteknologian opiskelijoille suunnattua Seeds for the Future -ohjelmaa vuodesta 2008 saakka. Opiskelijaohjelma käynnistettiin Suomessa ensimmäisen kerran viime vuonna. Kesäkuussa päättyneeseen hakuun saapui hakemuksia lähes kaikista Suomen yliopistoista.

– On ilahduttava nähdä, että ohjelma kiinnosti näin laajasti opiskelijoita ympäri Suomen. Viime vuoden ohjelma sujui erittäin hyvin, mikä on varmasti yksi syy kiinnostukseen. Hakemuksista näki, että niiden eteen oli nähty paljon vaivaa, sanoo Huawein viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Hennariikka Andersson.

Valitut kymmenen opiskelijaa matkustavat Kiinaan elokuussa. Vierailun aikana opiskelijat tutustuvat kulttuuriin ja kieleen Pekingissä ja Huawein pääkonttoriin Shenzeniin.