Kaivattu maamerkki vai pömpöösi pimentäjä? – Oulun torinrannan tornihotelli kirvoitti lukijoilta keskusteluryöpyn

Kyllä se näin on! Kun kohta käytännössä jo puolet Oulun asukkaista on jo maalta tullut niin jotenkin ymmärtää kaupungin kehittämisen vastustuksen. Ratkaisuna heille jos tämä korkea rakentaminen, liikenne, ym. ahdistaa, on muuttaa takaisin sinne maalle? Eikä ole ruuhkatkiakaan.. Varmaan ne kaikki esim. Manhattanin asukkaat täytyy olla tosi maanis-depressiivisiä..