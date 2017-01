Kahden henkilöauton nokkakolari Ylikiimingissä, Tulliväylällä ketjukolari

Ajan ammattilaisena kyseisellä Yk:n tiellä sekä Kiimingin teillä. Olen ajanut noin 15 vuotta. Joka vuosi tienhoito tulee vähemmän turvalliseksi. Polanteet lisääntyy, teitä ei hiekoiteta. Yksi tärkeä syy tähän on SÄÄSTÖ. Kukaan ei säästä tässä. Auraukset kilpailutetaan, mutta sanktiota ei ole. Raha tulee ja juhannus hoitaa loput. Aurauksissa autojen alaaurat on auntoon nähden 180 astetta ja niiden tulisi olla 120-140 astetta jolloin urat saataisiin pois. Hiekkahan alueella kallista joten sen annetaan olla montussa. Ehdotuksena on, että jos tienpidon laiminlyönnin seurauksena on onnettomuus, niin sen korvaa tienkunnossa pidosta huolehtiva yksikkö eli rahastaja. Toki huono keli ja liukaskaskeli vaatii myös ajoneuvon kuljettajalta varovaisuutta tieliikenteessä. Esitän, että kilpailuttaja olisi vastuussa kaikesta tästä JOS tehtävää ei hoideta. ELI ME