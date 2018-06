Kahdeksannet Päivin kahvit järjestetään Oulun pääkirjastolla

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan ja oululaisten seuraavat yhteiset kahvit juodaan ensi perjantaina pääkirjaston tapahtumatila Laiturissa.

Kahvikuppien äärellä on viime syksyn ja kuluneen kevään aikana keskusteltu monenlaisista ajankohtaisista ja oululaisia kiinnostavista aiheista eri puolilla kaupunkia.

Pääkirjastolla 8. kesäkuuta kello 16-17 järjestettävät kahvit ovat kahdeksas vastaava taphtuma.

– Keskustelu on ollut aina vilkasta ja kysymyksiä on esitetty paljon. Kysymyksiä on tehty esimerkiksi palveluiden määrästä ja laadusta sekä yleensäkin palvelukokemuksista. Myös myönteistä palautetta ja kiitosta on tullut, Laajala kokoaa kahvitteluja.



Oululaisten ja kaupunginjohtajan yhteiset kahvihetket jatkuvat pääkirjaston kahvien jälkeen jälleen ensi syksynä.

Tilaisuudet järjestää Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta.