Kahdeksan valtuutettua helpottaisi yritystonttien saamista Oulussa, tontteja varattu ennätysmäärä

Kahdeksan yritystaustaista paikallista keskustalaista valitti maanantain Kalevan Lukijalta-sivulla yritystonttien saannin kankeudesta Oulussa.



Kirjoittajien mielestä mallia voisi ottaa Kempeleestä, jossa viime vuonna saavutettiin 2000-luvun ennätys yritystonttien myynnissä.



Oulun yhdyskunta- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kalliorinne (vas.) ihmettelee vertausta, sillä viime vuosi oli huippuvuosi myös Oulun yritystonttien vuokrauksessa ja varauksessa. Oulussa tontteja ei juurikaan myydä.



Samaa korostaa yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.



– Oulussa ei muka tapahdu mitään, ja kuitenkin kaikki mittarit osoittavat ylöspäin. Tontteja varattiin ennätysmäärä ja vuosien 2015 ja 2016 välillä rakennuslupien toimisto- ja liikerakennusten neliöiden kasvu on ollut 32 prosenttia, Matinheikki sanoo.



Kirjoittajien etunenässä oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen (kesk.). Hänen käsityksensä on, että ongelma on yrittäjien saamassa asiakaspalvelussa.



– Elinvoimaisuustyöryhmä on käynyt vierailulla eri yrityksissä ja sieltä on tullut selkeä viesti: tehkää helppo ja yksinkertainen yhden luukun tontti- ja toimitilapalvelu.



Moilasen mukaan yhdyskuntapalvelujen ja BusinessOulun pitää löytää tähän ratkaisu. Asiakkaan pallottelu on loputtava.



Osa yrittäjistä kokee, että esimerkiksi Kempeleessä tai Limingassa heidän asiaansa paneudutaan paremmin ja asiat järjestyvät sutjakammin.



Matinheikki myöntää, että tässä voi olla perää.



– Kritiikkiä on varmaan tullut pieniltä ja keskisuurilta yrittäjiltä, koska olemme keskittyneet enemmän ”isoihin kaloihin” ja yrittäneet edistää isoja hankkeita, hän sanoo.



Myös Kalliorinteen mielestä kritiikille on paikkansa, ja se auttaa kehittämään toimintaa.