Juhlaviikonlopun lauantai-illan meiningissä "ei vielä mitään dramaattista" – poliisi rauhoitteli nuorisojoukkoja teatteritalon edustalla

Koulujen päättymistä, valmistujaisia ja lakkiaisia vietettiin lauantaina alkuillasta Oulun kaupungilla rauhallisesti. Kahdeksan ja yhdeksän välillä väki, etupäässä nuoria, virtasi sankkoina virtoina kohti torinrantaa ja Kiikeliä.

Kiikelissä istuskeli paljon porukoita piknikillä alkoholiakin monet nauttien, mutta äänekästä tai riehakasta meininki ei vielä ollut.

Torinrannan portaat alkoivat täyttyä juhlijoista, ja loppuiltaa kohti meno saattaakin äityä yhä äänekkäämmäksi. Keskustassa Rotuaarin ja Valkean Kesäkadun tienoilla oli sitä vastoin ainakin vielä hiljaista kuin huopatossutehtaalla.

Rauhattominta oli alkuillasta teatteritalon seinustoilla, mihin oli kerääntynyt niin paljon juhlivaa nuorisoa, että poliisi kävi parin maijan voimin pyytelemässä enimpiä hajaantumaan.

Valkolakit taisivat juhlia vielä omissa pippaloissaan, sillä niitä ei kaupungilla monta näkynyt.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrottiin, että töitä on riittänyt, mutta ainakaan kello 23 tienoilla "ei vielä mitään dramaattista".

Nuorisoa on kokoontunut eri puolille juhlimaan koulujen päättymistä ja juhlintaan liittyviä tehtäviä on poliisilla ollut jonkin verran.

Sää on suosinut juhlijoita liki koko maassa, sillä lämpötila on ollut yli 20 asteen kaikkialla Lappia etelämpänä, ja erityisesti sisämaassa on ollut hellelukemia. Sadekuuroja on ollut vain idässä.

Lukuvuosi päättyy samaan aikaan peruskouluissa, lukioissa ja osassa ammatillisia oppilaitoksia. Peruskoulun päättötodistuksen saa tänä keväänä noin 58 600 nuorta. Ylioppilaita valmistuu liki 26 800. Ammatillisen tutkinnon puolestaan saa valmiiksi noin 76 200 opiskelijaa.