Juhannuksen juhlinta jatkunut rauhallisesti Oulussa, myöhässä poltetut kokot aiheuttivat soittoja hätäkeskukseen osassa maata

Juhannuksen juhlinta on jatkunut Oulun seudulla rauhallisissa merkeissä myös lauantain ajan.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että kuluva juhannus ei ole ollut poliisin näkökulmasta vilkkaimmasta päästä. Tehtäviä on ollut tavallisen kesäviikonlopun tahtiin.

Myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että juhannuspäivä on sujunut tehtävämäärältään kuin tavallinen arkiviikonloppu. Tehtävien luonne on poikennut hieman normaalista, sillä tarkastustehtäviä on ollut enemmän kuin varsinaisia pelastustehtäviä.

– Olemme tarkastaneet savuhavaintoja, irronneita veneitä ja tyhjässä asunnossa soivia palovaroittimia, päivystävä palomestari Marko Hottinen luettelee.

Aiemmin lauantaina pelastuslaitos kävi tarkastamassa myös Utajärvellä kaatuneen purjeveneen. Veneilijä pääsi tilanteesta omin voimin pois. Lisäksi Muhoksella sammutettin aamupäivällä kevytrakenteisessa hallissa syttynyt tulipalo.

Lykkääntyneet kokot saivat ihmiset soittamaan hätäkeskukseen

Juhannusaaton Pauliina-myrskyn takia kokkoja poltettiin monin paikoin poikkeuksellisesti juhannuspäivänä.

Ainakin Joensuussa, Tampereella ja Lohjalla tavanomaista myöhäisemmin sytytetyt kokot saivat sivulliset soittamaan hätäkeskukseen. Haminassa suuri kokko jäi Kymen Sanomien mukaan polttamatta juhannusaattona kovan tuulen ja paloviranomaisten kiellon takia, mutta joku sytytti sen luvatta tuleen juhannuspäivän iltana.

Juhannuspäivän tuulenpuuskat hellittivät iltapäivän ja illan kuluessa myös maan tuulisimmassa kolkassa, Itä-Suomessa. Tuulen tyyntymistä kuvaa esimerkiksi se, että iltapäivällä sähköyhtiöillä oli sähköttömiä asiakkaita enää noin 200 ja iltayhdeksän jälkeen vain joitakin kymmeniä.