Joulunajan muistilista Oulun seudulle: Näin joukkoliikenne kulkee ja kaupat sekä Alkot ovat auki

Viikonlopun tienoille sattuvat joulunpyhät vaikuttavat kauppojen aukioloon ja joukkoliikenteeseen. Vuoden alusta vapautuneiden aukioloaikojen vuoksi osa kaupoista on aiempaa pidempään auki jouluaattona.

Kaikki Oulun K-Citymarketit palvelevat jouluaattona kello 8-14. Ovet pidetään kiinni joulupäivän ajan, mutta tapanina kaikki ovat avoinna kello 11-21.

Oulun seudun Prismoista Kempeleen, Raksilan ja Limingantullin kaupat ovat avoinna aattona kello 8-15, mutta Linnanmaan Prisma on auki kello 7-15. Joulupäivänä kaikki kaupat ovat kiinni ja ovat auki tapaninpäivänä 11-21.

Stockmann on aattona auki kello 8-13. Tavaratalo on suljettuna joulupäivän. Kauppa on auki taas maanantaina tapaninpäivänä kello 11-18.

Alkot ovat avoinna aatonaattona perjantaina kello 9-20. Ovet pysyvät suljettuina tiistaihin saakka, jolloin myymälät ovat avoinna normaalisti 9-20.

Osa Oulun Ideaparkin liikkeistä on avoinna jouluaattona kello 8-15. Kauppakeskus on suljettuna joulupäivän, mutta keskus on avoinna taas tapaninpäivänä kello 12-18.

Kauppakeskus Valkea on jouluaattona avoinna kello 9-13. Joulupäivänä kaikki liikkeet ovat kiinni, mutta tapaninpäivänä Valkea on avoinna kello 11-18.

Kempeleen Zeppelin on jouluaattona auki 7-13. Joulupäivän kauppakeskus on suljettuna ja maanantaina tapaninpäivänä kello 12-18.

Oulun joukkoliikenteen autot ajavat jouluaattona normaalit lauantaivuorot kello 13 saakka, jonka jälkeen paikallisliikenne pysähtyy. Joukkoliikenne kulkee seuraavan kerran tapaninpäivänä, jolloin joukkoliikenne ajetaan sunnuntaivuorojen mukaan.