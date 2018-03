Jokirannan koulun sisäilmaongelmiin löytymässä ratkaisu – vanhalle tontille uusi koulu 18,2 miljoonalla eurolla

Sisäilmaongelmista kärsineen Kiimingin Jokirannan koulun tilaongelmiin haetaan ratkaisua Oulun kaupunginhallituksessa ensi maanantaina.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala esittää, että Jokirannan koulun nykyiselle tontille rakennetaan kokonaan uusi koulu.

Hankesuunnitelman mukaan uuden koulun kustannusarvio on 18,2 miljoonaa euroa.

Laajala esittää, että kaupunginhallitus valtuuttaisi samalla Oulun tilakeskuksen toteuttamaan uuden koulun pikaisella aikataululla SR-tyyppisellä kilpailuttamismallilla, jolloin samassa kilpailuttamispaketissa ovat mukana suunnittelu ja rakentaminen.

Jokirannan kouluratkaisuksi ovat olleet lisäksi esillä vanhan koulun täydellinen peruskorjaus tai koko koulun siirto Kuusamontien pohjoispuolelle Kiimingin lukion naapurissa olevalle virkistys- ja ulkoilualueelle.

Lukioratkaisu edellyttäisi uuden jakelukeittiön rakentamisen lisäksi koulun alle jäävien urheilupaikkojen korvaamista uusilla.

Nykyiselle tontille rakennettaessa pystytään hyödyntämään koululla olevaa monitoimikeittiötä.



Ensimmäinen osa käyttöön vuonna 2020

Lukiovaihtoehto on noin kaksi miljoonaa euroa nykytonttia kalliimpi vaihtoehto. Samoin pitkän aikavälin käyttövertailussa nykyiselle tontille rakentaminen tulee edullisemmaksi.



Laskelmissa on huomioitu Jokirannan koulun nykyisen tontin mahdolliset myyntitulot ja koulun purkukustannukset sekä lukiovaihtoehdon aiheuttamat liikuntapaikkojen muutoskustannukset ja toiminnalliset erot.



Lukion naapuriin rakentamiseen sisältyy selvitysten mukaan enemmän riskejä maaperän soveltuvuuden suhteen.



Vaihtoehto vaatisi myös uutta asemakaavaa, jonka takia koulurakentaminen voisi viivästyä. Vaihtoehdon riskinä ovat lisäksi kaavavalitukset.



Jokirannan koulussa opiskelee nykyään noin 600 oppilasta 5.–9. luokilla.



Nykytontille uusi koulu voidaan rakentaa vaihteittain vuosina 2019–2021 niin, että ensimmäinen osa on käytössä elokuussa 2020.