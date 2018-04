Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varoitetaan vaarallisen liukkaista kevyen liikenteen väylistä Oulussa

Oulussa on annettu perjantaiaamuna liukastumisvaroitus jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kevyen liikenteen väylät ovat paikoin vaarallisen liukkaita.

Kevyen liikenteen väylillä keli on tänään haastava, sillä osa teistä on sohjoisia, osa vesijäällä ja väylille on muodostunut isojakin vesilätäköitä.

Ouluun on luvattu täksi päiväksi vesi- ja räntäsadetta. Lämpötila pysyttelee plussan puolella.

Katso paikkakuntakohtaiset sääennusteet Kalevan sääsivulta.