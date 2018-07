Jäikö ajoneuvovero maksamatta? Moni on siirtynyt kirjeitse toimitettavasta verolipusta e-laskuun

Kulkuneuvon käyttökielto on dramaattinen ja automaattinen toimenpide: auto on käyttökiellossa heti eräpäivän jälkeen, jos vero on maksamatta.

Heinäkuisena maanantaina kotiin saapuvaa kansalaista odotti yllätys: muistutus ajoneuvoveron maksamisesta ja samalla tieto siitä, että kulkuneuvo on käyttökiellossa. Voihan jakopään hihna! Alkuperäinen ajoneuvoverolippu ei koskaan ollut saapunut postissa, joten allekirjoittanut oli täysin tietämättömänä ajellut jo kolmatta viikkoa ajokiellossa olevalla autolla.

Tilanne ei ole kovinkaan tavaton, Trafista kerrotaan.

Rekisteröinti- ja verotusyksikön päällikkö Heli Tanninen, onko ajoneuvoveroja jäänyt poikkeuksellisen paljon maksamatta saapumattomien kirjeiden vuoksi?

– Meille ei ole sellaista tietoa tullut, ajoneuvoverot on hoidettu pääasiassa hyvin. Teemme Postin kanssa seurantaa lippujen lähettämisestä. Jos lähetetty kirje vaikkapa vioittuu Postin rullastossa, se toimitetaan meille takaisin ja lähetämme uuden verolipun.

Miten verovelvollinen voisi varmistaa, että lippu tulee perille?

– Kampanjoimme säännöllisesti e-laskun puolesta, eli ajoneuvoveronkin voi tilata sähköisenä. Silloin poistuu yksi välikäsi Trafin ja verovelvollisen välillä. Jos jotain voi sanoa pomminvarmaksi, ehkä tämä on sellainen keino. Ihmiset ovat ottaneet sen hyvin verkkopankeissa omakseen ja e-lasku-asiakkaita meillä onkin paljon.

Kaikki eivät välttämättä muista verokauttaan, sillä se vaihtelee sen mukaan, milloin auto on tullut rekisteriin tai vaihtanut omistajaa. Miten siitä pysyisi parhaiten perillä?

– Trafilla on kattavat sähköiset palvelut. Jos verolippua ei ole näkynyt ja tilanne huolettaa, meidän sivuiltamme voi maksutta tarkistaa tilanteen oman auton osalta rekkarin perusteella.

Kuinka usein Trafi saa yhteydenottoja ajoneuvoveroon liittyvissä asioissa?

– Aika usein otetaan yhteyttä veron maksamiseen liittyvissä asioissa, kuten eräpäivän siirtämisestä tai maksetun ajoneuvoveron palauttamisesta syystä tai toisesta. Ajoneuvovero noin yleensähän on hyvin puhuttu aihe. Meille tulevat yhteydenotot liittyvät pääsääntöisesti sen maksamiseen.

Toukokuussa minulle lähetetyn verolipun eräpäivä oli kesäkuun loppupuolella. Muistutus lähetetään kaksi viikkoa eräpäivän jälkeen, jolloin auto on ollut jo käyttökiellossa. Kuinka nopeasti suoritettu maksu näkyy esimerkiksi poliisilla?

– Siinä menee pankkipäivä tai pari. Jos poliisi pysäyttää, voi näyttää kuittia tai vaikkapa kännykän verkkopankista suoritetta ja se riittää. Sinun osaltasi käyttökielto näyttää olevan nyt poistettu, eli maksu on tullut perille.

Oulun poliisilaitoksen ylikonstaapeli Heikki Järvi, kuinka usein rekisterikilven lukulaite piippaa poliisiautossa maksamattomien verojen vuoksi?

– 12 tunnin vuoron aikana REVIKA-laite piippaa helposti 20-30 kertaa. Tosi paljon veroja on maksamatta. Useinhan kyse on unohduksesta tai laskun hukkumisesta, emmekä me sellaiseen yleensä puutu, etenkin, jos näemme, että kyse on vain muutamista päivistä tai parista viikosta. Monesti sen kyllä haistaa, jos verot on jätetty tarkoituksella maksamatta. Samalla tavallahan laite piippaa myös katsastamattomista ajoneuvoista, ja niidenkin osalta poliisi käyttää harkintaa: jos kyse on lyhyehköstä ajasta niin asia voidaan painaa villaisella.

Millainen rangaistus maksamattomasta verosta voi ajajalle koitua?

– Rikesakolla siitä ei selviä, vaan poliisi voi määrätä 6-14 päiväsakkoa. Normituloiselle siitä voi siis koitua satojen eurojen sakot. Toisaalta poliisipartiolla on myös pääsy tarvittaviin maksutietoihin ja auton omistaja voikin maksaa veron saman tien, jos poliisi pysäyttää. Asia on sillä selvä.