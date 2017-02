Jäätorni odottaa Oulussa jääkiipeilyn SM-kilpailijoita – "Eksoottinen ja jännittävä laji"

Oulun kiipeilyseuran puheenjohtaja Paavo Hahtola kiittelee napakkaa pakkasta. Haukiputaalle Alakyläntien lähelle kotiutunut jäätorni on saatu kunnolla toimintaan. Tornin ympärille on pystytty jäädyttämään parin metrin jääkerros.

Lauantaina 25. helmikuuta Oulun jäätornissa ratkaistaan jääkiipeilyn SM-tittelit. Kilpailijoilla on 22 metriä pystysuoraa kiivettävää, 16 metrin päällekaatuvaa osuutta ja vielä pienempi torni.

– Jääkiipeily on eksoottinen ja jännittävä laji. Kisoihin osallistuvat ovat aikamoisia urheilijoita.

Hahtola kertoo, että jääkiipeilyn suomenmestaruuksista ei ole kisattu viimeksi kuin vuonna 2004. Silloinkin kisat järjestettiin Oulussa.



– Oulu on ollut ainoa paikka järjestää SM-kisat, sillä muualla ei ole ollut sopivia ominaisuuksia kisapaikaksi.

SM-kisojen järjestämisessä oli välillä pitkä tauko, sillä Toppilansaaresta evakkoon joutuneelle jäätornille ei löytynyt sellaista paikkaa, jossa sen jäädyttäminen olisi satavarmasti onnistunut. Tornin jääkuoren luominen vaatii sähköä ja vettä.

Suomessa kova taso jääkiipeilyssä

Parin viikon päästä järjestettäviin SM-kisoihin odotetaan noin 30 kilpailijaa.

– Suomessa on todella kova taso jääkiipeilyssä. Kisoissa mukana on myös Suomen jääkiipeilymaajoukkueen jäseniä ja kansainvälisessä kutsukilpailussa on mukana myös venäläiskiipeilijöitä, Paavo Hahtola kertoo.

Vaikka Oulun seudulta tulee hyviä kiipeilijöitä, kukaan heistä ei ole mukana Suomen maajoukkueessa.

Hahtola ei osaa arvioida, miten suuri katsojaryntäys kilpailupaikalle tulee. Kisa-alueella on luvassa monenlaista toimintaa, katsojat voivat vaikka käydä kokeilemassa voimiaan jäähakkuroikunnassa.



Kisat myös televisioidaan suorana Yle Areenassa.