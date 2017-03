Isonkadun helmikuisen puukotuksen jälkitilannetta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä

Helmikuussa Oulun Isollakadulla tapahtuneen puukotuksen tutkinta on loppusuoralla.

32-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen toista miestä Isollakadulla kauppakeskus Valkean tuntumassa. Uhri sai hengenvaarallisia vammoja. Tekijä on yhä vangittuna todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.

Rikoskomisario Jussi Hyrkäs Oulun poliisista kertoo, että puukotuksen jälkeen 5-6 ulkomaalaistaustaista henkilöä kävi karkuun lähteneen puukottajan kimppuun. Tekijöitä epäillään törkeästä pahoinpitelystä.

Hyrkkään mukaan puukotukselle ei ole löytynyt selkeää motiivia. Puukottaja ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

– Se on ollut tosi yhtäkkinen tapaus. Jotain siinä on sanottu ennen puukotusta, mutta tilanne on loppupelissä ollut hyvin nopea, Hyrkäs sanoo.