Isille ja lapsille yhteistä aikaa viikoittaisissa "parkeissa" Oulussa

Oulun seurakunnat ja Oulun kaupunki järjestävät viikoittain yhteistyössä isä–lapsi-parkkeja. Kyse on kokoontumisista, joiden ajatus on tarjota rentoa vertaistukea ja antaa isille ja lapsille yhteistä aikaa.

Parkit on suunnattu alle kouluikäisille lapsille.

Parkissa vietetään aikaa keskustellen ja yhdessä ollen. Ohjaajia on paikalla kaksi, jotta isillä on mahdollisuus keskustella rauhassa mieltä askarruttavista asioista. Lapsille taas on tilaa temmeltää ja leikkikaluja viihdykkeeksi.

- Kantava idea on, että tänne on helppo tulla. Etukäteen päätetty ohjelma voi karsia tulijoita. Tämän vuoksi parkkeihin ei tarvitse myöskään ilmoittautua etukäteen, kertoo toiminnan vetäjä, Oulun seurakuntien lapsi- ja perhetyön diakoni Kari Rekilä.

Isä–lapsi-parkit kokoontuvat maanantaisin kello 14–16 Kaijonharjun kirjastossa Kalevalantie 5:ssä ja kello 17–19 Mellenius-talossa osoitteessa Peltolankaari 18 A. Keskiviikkoisin paikka on Haukiputaalla Simppulankartanon avoimessa päiväkodissa osoitteessa Simpuntie 11 kello 17–19.

Lisätietoa www.isalapsiparkki.net.