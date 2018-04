Irtokoira kävi pienemmän koiran kimppuun Kiimingissä ja raateli pahoin

Mikä ihme siinä on että osa ihmisistä ei edelleenkään tajua, että koirat pitää pitää kytkettyinä. Koiria irtaallaan juoksuttajia on melkoisen paljon. Jos ihminen on niin tyhmä ettei noin yksinkertaista asiaa tajua, ei sen pitäisi saada koiraa hankkia ollenkaan. Tuohon tarvittaisiin ehdottomasti kunnon säännöstöt ja valvontaa. Koiria saisi pitää vain ihmiset jotka osaavat niiden kanssa toimia vastuullisesti, ja muutkin ihmiset ja koirat huomioiden.