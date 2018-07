Irja Väänäsen laukusta löytyy kaikkea oksennuspusseista tölkinavaajaan: "Nuoret, pitäkää aina kondomit mukana"

Kuljeta mukanasi aina korvatulppia. Ne helpottavat oloa, jos vaikka bussin radio on liian kovalla. Mikäli pyöräilet, ota mukaasi vesipullo. Ötökkä saattaa milloin hyvänsä lentää kurkkuusi. Kuljeta laukussa myös onnittelukortteja. Koskaan tiedä, milloin tulee yllätysjuhlat. Hakaneulat ovat hyödylliset, jos vaikka housusi repeävät.

Tällaisia vinkkejä oululainen Irja Väänänen antaa henkilöille, jotka haluavat varautua perusteellisesti elämän yllätyksiin kodin ulkopuolella.

Väänänen kantaa itse useita kymmeniä esineitä käsilaukussaan tilanteesta riippumatta. Hän ei varaudu vain itseään varten, vaan haluaa kyetä auttamaan myös muita.

– Laukussani on aina sokerinpala ja pieni suolapussi. Sokeri auttaa, jos diabeetikkoa heikottaa ja suola helpottaa, jos vastaantulijaa kramppaa, Väänänen kertoo.

Hän on päättänyt vaihtaa nitronsakin tableteista suihkeeksi muiden vuoksi. Suihketta voi antaa sellaisellekin sydänvikaiselle, jonka tila estää tabletin nielemisen.

Väänänen kirjoitti Kalevan yleisönosastolle 16. heinäkuuta mielipidekirjoituksen, jossa esitteli käsilaukkunsa sisällön. Kirjoituksesta selviää, että keskikokoiseen nahkalaukkuun mahtuu yllättävän paljon tavaraa, kun osaa asetella ne siististi eri taskuihin. Nyt Väänänen on valmis avaamaan, mihin kaikkiin arjen ongelmiin pienillä esineillä voi varautua.

Laukun sivutaskussa olevia pinsettejä Väänänen tarvitsee silloin, jos tikku menee sormeen tai jokin työ vaatii pikkutarkkuutta. Kurkkupurkin avaajalla hän voi auttaa läheistä nälässä. Pieniin muovipusseihin voi tarvittaessa oksentaa tai niihin voi laittaa roskia. Suurennuslasilla näkee pakkauksista elintarvikkeiden lisäaineet.

– Ymmärrän kyllä, etteivät kaikki varaudu yhtä hyvin kuin minä. Varautumattomuus voi olla hyväkin asia, koska köyhyys ja puute kehittävät mielikuvitusta. Minä haluan kuitenkin keskittyä juttelemaan ihmisten kanssa, enkä tuhlata aikaani ongelmien selvittelemiseen.

Irja Väänänen kantaa nahkalaukkuaan aina mukanaan. Se sisältää kaiken tarpeellisen vaikka vähän pidemmän reissun varalle. KUVA: Annika Ollanketo

Oulun Laukun yrittäjä Minna Mikkola ei hämmästele Väänäsen tarvetta kantaa mukanaan kaikkea mahdollista. Mikkola tietää useita henkilöitä, joiden laukkuun pitää mahtua ”lähes puoli omaisuutta”.

– Eräs asiakas kantoi mukanaan vasaraa. Toinen tuumasi, että porakoneenkin pitää mahtua reppuun, Mikkola sanoo.

Ei ole mitenkään tavatonta, että ihmisten laukuista löytyy vaikkapa hammasharja, pesuaineita, laastareita, lääkkeet, pitkähihainen paita, läppäri, eväät ja lenkkikengät.

Tilalle on siis kysyntää, ja Mikkolan mukaan nykyisin yhä enemmän. Osittain juuri tilantarpeen vuoksi suurten laukkujen ja selkäreppujen suosio kasvaa vuosi vuodelta.

Myös oululainen Pasi Lehtinen suosii mahdollisimman isoa reppua. Hänen suosikkinsa on Englannista tilattu 50-litraiseksi avautuva selkäreppu.

Isoon reppuun mahtuu esimerkiksi kamera lisälinsseineen ja vara-akkuineen. Kamera kulkee Lehtisen mukana aina. Milloin tahansa voi tulla ikuistamisen arvoinen hetki.

Repussa kulkevat myös esimerkiksi pyöränpumppu, kännykän virtalähde, kuulokkeet, laktoosipillerit, jakoavain, lippalakki ja vesipullo. Koska Lehtinen liikkuu vapaa-aikanaan yleensä poikansa kanssa, hän varautuu pitkiin odotteluihin puistonlaidoilla, rannoilla ja lelukaupoissa. Niitä varten hänellä on mukanaan scifi-kirja ja rubikin kuutio.

Kaikki tavarat ovat Lehtisen repussa niille tarkoitetuilla paikoilla, jotta ne löytyvät nopeasti. Kännykälle Lehtinen on asentanut ylimääräisen taskun repun olkahihnaan. Rahat ja kortit hän on jakanut kahteen eri lompakkoon. Toinen lompakoista on nopeasti saatavilla, toinen vähän syvemmällä repussa.

Pasi Lehtinen omistaa 40 laukkua ja reppua. KUVA: Annika Ollanketo

Jos Lehtinen päättää lähteä ”hienona kaupungille”, hän valitsee jonkun jättireppua tyylikkäämmän laukun. Valinnanvaraa riittää, koska miehelle on kertynyt kaikkiaan 40 laukkua ja reppua. Hän on tilannut joitakin ulkomailta asti, kun kotimaasta ei ole löytynyt tilanteeseen sopivaa.

– Olen vähän laukkufanaatikko, Lehtinen myöntää.

Minna Mikkola tunnistaa tämänkin ilmiön. Hänen mukaansa aasialaiset miehet ovat jo vuosia olleet tarkkoja laukun ulkonäöstä ja siitä, että laukku sopii omaan tyyliin. Trendi on tullut myös Eurooppaan ja alkaa yhä vahvemmin hivuttautua suomalaistenkin arkeen. Laukun ulkonäön merkitys on kasvanut viime vuosina eniten nuorten miesten keskuudessa.

– Mutta kyllä käytännöllisyys ja suuri koko ovat yhä laukun tärkeimmät ominaisuudet. Toisinaan pitää ottaa koko perheen tavarat mukaan, Pasi Lehtinen sanoo.

Irja Väänänen huomauttaa, että jokaisella yksilöllä on omannäköisensä laukku ja sen sisältö. Paljon riippuu siitäkin, minkä ikäinen henkilö laukkua kantaa. Väänäsen mielestä nuorten tulee varustautua toisin kuin ikäihmisten.

– Minun pitää varautua siihen, että milloin tahansa voi tulla lähtö sairaalaan. Nuorilla sen sijaan voi tulla lähtö vaikka remonttihommiin. Siksi jakoavainta kannattaa pitää mukana.

Väänänen muistuttaa, että toisinaan elämä kuljettaa sellaisiinkin yllätyksiin, joissa kondomi tulee ennalta-arvaamattomaan tarpeeseen. Ehkäisyvälineet kuuluvat siis jokaisen nuoren laukkuun.

– Tämähän ei enää kosketa minua.