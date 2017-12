Influenssapotilaat ovat ruuhkauttaneet OYSia – perusterve toipuu yleensä kotikonstein

Edelleen ne rokoteet ovat yleensä influenssaan olleet vääriä. Kyse ei ole hinnasta tai sopivuudesta vaan siitä, että ne eivät yleensä toimi. Lääketehtaat toki saavat rahansa aina. Rokotetuille siis jää vain riski saada sivuvaikutuksia. Voisiko joku siis tehdä tarkat laskelmat influenssarokotteiden todellisesta hyödyllisyydestä vs sivuvaikutukset vs hinta. Nyt vain mediassakin on vakuuteltu, että rokote on hyödyllinen mutta todellisuus kyllä näyttää ihan muulta.