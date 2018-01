Iltapäivän paluuliikenne sujui Pohjantiellä aamua paremmin – tie vetää hyvin pohjoisen suuntaan Laanilassa

Ii.ssä ne vasta pölijät ruuhkankerääjät on. On liikenneympyrää ympyrän jälkeen ja siihen muutama heinähattu viljelijä veronmaksajien tuella ostettulla traktorilla saikkaroi valtaväylällä. On se kummaa ettei tuollasii solmukohtiin riitä tiemäärä rahoja.