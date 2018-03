Ilmavoimien Vihuri2018-harjoitus tuo Karjalan lennoston Hornetit myös Oulunsalon taivaalle

Käykää kahtoo maailmalla kuinka miljoona kaupunkien keskellä on lentokentät. Jylinää kuuluu kun kokoajan ympäri vuoden koneita laskeutuuu ja nousee samanaikaisesti. Taitaa tuo Oulunsalon jylinä olla pientä verrattuna noihin miljoonakaupunkien jylinöihin. On se hyvä että Suomella on kunnon ilmavoimat.