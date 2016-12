Ilmatieteen laitos: Oulussa tänään +5, ensi viikolla -30?

Oulussa eletään seuraavan vuorokauden ajan tukevasti plussalla – ainakin, jos lämpötilasta on kyse.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lämpötila nousee jopa viiteen lämpöasteeseen tai ylikin perjantain aikana.

– Perjantai-ilta on kaikkein lämpimin. Ensi yö on plussalla ja uudenvuodenaatto on niin ikään pitkälti nollan yläpuolella, noin 2-3 astetta, sanoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Vuoden vaihtuessa puolenyön aikaan Oulun alueen yli liikkuu pieni matalapaineen alue, joka voi tuoda mukanaan heikkoa lumisadetta. Tuuli kääntyy pohjoiseen, ja lämpötila voi Tuovisen mukaan mennä nopeastikin pakkaselle.

Sitten alkaa syvä alamäki. Ilmatieteen laitoksen ennuste povaa keskiviikolle jopa -26 asteen pakkasta.

– Tämä lämpötilan notkahdus taitaa myös jäädä alueelle pidemmäksi aikaa. Loppiaisen tiimoilla voi olla, että Oulussa hätyytellään -30 asteen pakkasia. Lapissa menee -40 astetta rikki, jos säämalli toteutuu, Tuovinen sanoo.

Tuovisen mukaan alkutalvea on luonnehtinut lämpötilan sahaaminen nollan molemmin puolin. Marras-joulukuussa lämpötila meni Oulussa -5 tai -10 astetta pakkaselle, mutta nousi taas useaan lämpöasteeseen ja tällainen heiluriliike jatkui.

– Nyt lämpötilat heilahtavat pohjalle ja jäävät sinne pidemmäksi aikaa. Sitä on vaikea sanoa, jatkuuko tosi kylmä jakso viikon vai kymmenen päivää vai pidempäänkin.

Perjantaina alkanut vesisade on myös liukastanut Oulun kadut. Oulussa on voimassa erittäin liukkaan jalankulkusään ja liikennesään varoitus.

Jalkakäytävät, pyörätiet ja esimerkiksi parkkipaikat ovat liukkaita paikkoja, kun niille muodostuu polanteita ja jään päälle tulee vettä.

Liukastelu jatkuu, kunnes lämpötila menee pakkasen puolelle. Se tapahtuu näillä näkymin sunnuntaiyönä.

