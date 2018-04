Ilmanlaatu kävi Oulussa erittäin huonona – herkät voivat saada oireita

Ilmanlaatu painui Oulussa erittäin huonoksi maanantaina kello yhdeksän jälkeen. Aamun työmatkaliikenne nosti katupölyn ilmaan, mikä aiheutti ilmanlaadun romahduksen keskustan alueella.

Kun ilmanlaatu on erittäin huono, sillä on mahdollisia vaikutuksia herkillä väestöryhmillä kuten astmaatikoilla sekä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Katupölyn oireita voi ehkäistä muun muassa välttelemällä vilkasliikenteisiä väyliä ja käyttämällä hengityssuojainta.

Oulussa on ollut useita päiviä viime viikkoina, jolloin ilmanlaatu on käväissyt huonona. Tilannetta on pyritty helpottamaan katujen kastelulla tiesuolaliuoksella.

Katujen puhdistamista aloiteltiin kaupungissa viime viikolla, täyteen vauhtiin puhdistus pääsee tällä viikolla. Katujen sekä kävely- ja pyöräteiden harjaaminen vie useita viikkoja.

Katupölytilannetta voi seurata Oulun kaupungin verkkosivuilta löytyvän ilmanlaatuindeksin avulla.