Ilkivalta riesana Peter von Baghin kotitalossa Oulun Peltolassa – "Kunnostus olisi miljoonaurakka"

Oulun Peltolassa sijaitsevan elokuvavaikuttaja Peter von Baghin kotitalon kunnostusasiat eivät ole edenneet Oulun kaupungin organisaatiossa.

Kalevan lukija lähetti kuvia rapistuvasta talosta ja graffiteilla sotketusta piharakennuksesta. Tuhoja kuvannut lukija on huolissaan siitä, annetaanko talo ajanhampaalle syötäväksi.

Vuosi sitten Oulun valtuustoryhmien kaikki seitsemän puheenjohtajaa allekirjoittivat aloitteen von Baghin kotitalon kunnostamiseksi.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat esittivät, että kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri selvittävät von Baghin talon kunnostamista ja vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.

Kunnostustyöryhmään olisi pitänyt kutsua viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden lisäksi rakennussuojelun, kulttuurin, Oulun elokuvakeskuksen ja yliopiston arkkitehtuurin osaston edustajat.

Oulun kaupungin Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen kertoo, että myös Tilakeskus antoi viime syksynä talon kunnostusta tukevan lausuntonsa.

– Asia ei ole näkynyt sen jälkeen kaupungin virallisilla listoilla.

Leskinen arvioi, että Oulun kulttuuripääkaupunkihanke saattaa muuttaa tilannetta ja asia liikahtaa eteenpäin.

Vuosikausia "ainainen riesa"

Gustaf Strandbergin suunnittelema, lähes 400 neliön funkkistalo on valmistunut vuonna 1937. Talon tunnetuimpia asukkaita olivat piirimielisairaalan ylilääkäri Konrad von Bagh poikansa elokuvavaikuttaja Peter von Baghin kera.

Historiallisen rakennuksen kunnostamisen etenemistä mutkistaa se, että vaikka rakennus on siirtynyt Oulun kaupungin omistukseen, sen hallinta on yhä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä.

Peter von Baghin synnyintalon piharakennus on sotkettu graffiteilla. KUVA: lukija / Lukijan kuva

Tekniikan palvelujen vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo sairaanhoitopiiristä kertoo, että kauppakirjat on tehty, mutta hallinta siirtyy Oulun kaupungille vasta ensi vuoden loppuun mennessä. Rakennuksen sähkönsyöttö ja lämmitys on sidoksissa sairaanhoitopiirin muihin sairaalakiinteistöihin eli kaapeleita ei voi vielä katkaista.

Keskitalo arvioi, että vuosikymmeniä tyhjillään olleen talon kunnostus on miljoonaurakka. Hän muistelee, että von Baghin kotitalo on suojeltu rakennus, piharakennukset sen sijaan eivät ole suojeltuja.

Keskitalo kertoo rehellisesti, että von Baghin talo on ollut vuosikausia "ainainen riesa". Rakennukseen on tehty usein ilkivaltaa: ikkunoita on rikottu, sadevesiputkia tukittu tahallaan, katolla kiipeilty ja talon sisällä paikkoja hajotettu.

– Talon piharakennusten graffiteja ei ole puhdistettu, sillä heti ilmestyisi uusia ja niitä saisi jynssätä joka viikko.

Koska talon ikkunat olivat pirstaleina niin usein, ne vaihdettiin lujempiin plekseihin.

Sairaanhoitopiiri on käyttänyt rakennuksen vartiointiin kameravalvontaa. Poliisiasiaksi saakka ilkivallantekijöitä ei ole saatu ilmoitettua.

– Talon sisällä vesi on päässyt vääriin paikkoihin. Ne on kyllä kuivatettu, mutta talon saaminen käyttökuntoon ja turvalliseksi on suuri ponnistus.

Soveltuisi paremmin elokuvamuseoksi

Pasi Keskitalo itse olisi nähnyt rakennuksen mieluiten kehitysvammahuollon hallinnon tiloina, esteeksi koitui kuitenkin raha. Uudisrakennuksen hallinnon tiloihin saa edullisemmin eli 200 000 – 300 000 eurolla.

– Ehkä Von Baghin talo soveltuisi paremminkin elokuvamuseoksi, Keskitalo myöntää.

Edesmennyt elokuva-alan monitoimimies Peter von Bagh itse oli sitä mieltä, että hänen lapsuudenkotinsa kannattaisi kunnostaa museoksi.