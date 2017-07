Ilkivalta riehuu Haukiputaan Hietalan koululla – lukkoihin liimaa, vaahtosammuttimet tyhjennetty taloon

Haukiputaalla sijaitseva, käyttämätön Hietalanmäen koulu on joutunut viime kuukausina useita kertoja ilkivallan kohteeksi. Talon ikkunoita on pistetty säpäleiksi, koulun sisätiloissa on rikottu ovia ja kattoluukkuja. Myös vaahtosammuttimet on tyhjennetty taloon.



Lisäksi piha-alueita on sotkettu, ja ulko-ovien lukkoihin pantu liimaa.



Irtaimistoa on rikottu noin viiden tuhannen euron arvosta. Tekninen isännöitsijä Janne Halvari Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo, että poliisi on käynyt paikalla tutkimassa asiaa.

Taloa valvotaan paraikaa, ja siihen on asennettu murtohälytin. Rakennukseen on myös tulossa kiertävä vartiointi.

Kuntalaisten toivotaan kertovan mahdollisista silminnäkijähavainnoista suoraan poliisille.

Vartijat ovat tavanneet talon pihalla paikallista nuorisoa, ja kaupunki toivookin vanhempien keskustelevan nuortensa kanssa asiasta.

Halvarin mukaan viranhaltijat eivät ole tehneet koulun tulevalle käytölle suunnitelmia. Vaihtoehtoina ovat koulun purkaminen tai myyminen.