IL: Useat oululaiset remonttifirmat viranomaisen syynissä – valituksia aiheuttava myynti kohdistuu usein ikäihmisiin

Haukiputaallakin näitä LVI-remontoijia kiertää ovelta ovelle tämän tästä, kun ovat juuri tekemässä yhtä kohdetta samalla alueella. Myös puhelinrumba on jatkuvaa. Tätä tehomyyntiä on nyt jatkunut jo parin - kolmen vuoden ajan. Käytäntönä on, että ensin kysytään putkistojen ikää tai viimeisen rempan suoritusajankohtaa ja sitten alkaakin perustelut miksi aivan ehdottomasti kaikki olisi uusittava.