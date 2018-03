Ikäihminen opastaa toista – nettiavustajia koulutetaan Oulussa

Oulun kaupungin vanhusneuvosto on aloittanut nettiavustajien kouluttamisen ikäihmisten tueksi.

Nettiavustajien on tarkoitus aloittaa tehtävässään Aleksinkulmassa loppukeväästä.

Nettiopastusta on myöhemmin tarkoitus laajentaa eri kaupunginosiin, esimerkiksi sellaisiin asukastupiin, joissa kyseistä palvelua ei ole vielä saatavilla.

Nettiavustajien tehtävänä on auttaa ikäihmisiä erityisesti tietotekniikan alkeissa, kuten netin käytössä sekä sähköpostin luomisessa ja käytössä. Ikäihmisille opastetaan myös älykännykän käyttöä ja perusasioita, tietoturvaseikkoja, sosiaalisen median alkeita ja mahdollisuuksia sekä miten ladataan ohjelmia tietokoneelle ja älylaitteelle.



Avustajakoulutukseen on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan 25 eläkeläistä.



Toiminta on vanhusneuvoston koordinoimaa yhteistyössä eri eläkejärjestöjen kanssa.

"Kynnys tiedon saamiseen on matala"



– Tutkimuksien mukaan ikäihmisten nettioppimista voidaan lisätä parhaiten vertaistuen avulla, jossa toinen ikäihminen opastaa toista ja kynnys tiedon saamiseen on matala, kertoo hankkeen puuhamies ja vanhusneuvoston jäsen Juhani Suopanki.



Seuraava koulutustilaisuus järjestetään huhtikuussa, jolloin kouluttaja tulee Eläkkeensaajien Keskusliitosta. Mukaan opastustoimintaan toivotaan myöhemmin lisää asiasta kiinnostuneita eläkeläisiä.



–Nyt on tarkoitus luoda Oulun malli, jossa eri eläkejärjestöt yhdessä miettivät strategiaa toiminnan laajentamiseksi.

Vapaaehtoisia nettiavustajia koulutetaan eläkejärjestöjen saaman valtakunnallisen Stea-rahoituksen turvin.