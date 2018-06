Iissä jatketaan työtä ilmaston puolesta – ilmastokelluntaan osallistui parikymmentä kellujaa

Ihan kivoja tämmöiset tempaukset, mutta sanoisin, että aika moni jo tietääkin, että ilmastonmuutos on täysin tosi asia. Ilmastonmuutos on myös täydellisen luonnollinen asia ja se mikä on luonnollista on hyvää. Ilmasto on muuttunut aina ja tulee aina muuttumaan ja niin sen myös pitää olla.

Onko muuten tulossa vastaavia tempauksia saasteista?