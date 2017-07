Ihmeellisen Imeldan seikkailu Pateniemessä – kadonnut kana löytyi kuin taikaiskusta

Sosiaalisessa mediassa jännitettiin maanantai-iltana Oulun Pateniemessä Sahantiellä kadonneen Imelda-kanan kohtaloa.

Omistajien mukaan kadoksissa oli maailman tyhmin kana, Imelda, joka eksyy orrelleenkin.



Helpotus oli suuri, kun kanan omistaja Anu Uusikylä kertoi tiistaiaamuna Imeldan tepastelleenkin ulos kanatarhasta muiden kanojen mukana.

– Silmät meinasivat pudota päästä, kun Imelda potpotti muiden kanssa mökistä ulos.

Imeldan ihmeellinen ilmestyminen on suuri arvoitus.

Uusikylä miettii, toiko joku ystävällinen sielu karanneen kanan pieneen mökkiin. Illalla Imeldaa etsittiin usean ihmisen voimin. Mökissä se ei ollut, eivätkä kanat saa pönkättyä ovea auki.

Imeldan seikkailu on herättänyt kiinnostusta ja sympatiaa sosiaalisessa mediassa.

– Kanat itsessään symboloivat kotoisuutta ja rauhaisaa maalaiselämää, Uusikylä kommentoi. Hän on aloittanut kanaharrastuksensa vasta tänä kesänä. Pateniemessä perheen pihamaalla majailevat neljä kesäkanaa palaavat syksyllä Kiiminkiin.

Omia persoonia jokainen



Kanojen tempauksista on tullut hilpeyden aihe Uusikylän ystäväpiirissä. Kaikki neljä kesäkanaa ovat erilaisia persoonia.



Harmaa Imelda on tyhmä kuin saapas, mutta kaunein kaikista. Se ei muni lainkaan, ja lähinnä vain sukii itseään. Nimensä se on saanut Filippiinien entisen yksinvaltiaan leskestä, Imelda Marcosista, jolla oli tuhansien kenkien kokoelma.

Harmaa Imelda, musta Lenita, valkoinen Margaret ja punainen Tavja ovat herättäneet hilpeyttä tempauksillaan. KUVA: Anu Uusikylä / Lukijan kuva

Lauman johtaja on valkoinen Margaret, joka reippaasti häätää muut pois munintapesästä. Se on nimetty Britannian entisen pääministerin Margaret Thatcherin mukaan.

Musta Lenita-kana on rauhallinen ja kova munimaan. Kanoista fiksuin on punertava Tavja, joka luonteeltaan hyvin ratkaisukeskeinen.

Pateniemen kanat ovat keksineet myös uuden innovaation: aamiaismunan ja sanomalehden yhdistelmän.

– Yhtenä aamuna kananmunassa oli pätkä sanomalehteä. En ymmärrä, mistä sanomalehden suikale tuli, koska mökissä ja tarhassa ei sellaisia ole, munintapesästä puhumattakaan. Samassa paketissa muna ja Kaleva, käytännöllistä, Uusikylä nauraa.